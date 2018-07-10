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Динамические наушники Atlas от Campfire Audio


10.07.2018 10:00

 

 

Campfire Audio Atlas – новые динамические наушники-«вкладыши» с высокопрочными коваными корпусами из нержавеющей стали.

 

Увеличенные 10-миллиметровые полнодиапазонные драйверы сделаны из некристаллического алмаза. Частотный диапазон наушников – от 5 до 20000 Гц, импеданс 190 Ом, чувствительность 105 дБ. Съёмный неспутываемый кабель ALO audio из чистого серебра оснащён бериллиево-медным MMCX коннектором и штекером 3.5 мм. Каждый наушник собирается вручную. Корпуса обрабатываются на шлифовальном станке, а затем – вручную же –  полируются до зеркального блеска.

 

Наушники Atlas комплектуются удобным чехлом для переноски, сменными амбушюрами (SPINFIT, из пены, силиконовые),  щёточкой для чистки и фирменным значком Campfire Audio. Средняя розничная цена на российском рынке – около 92000 рублей.

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