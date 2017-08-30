Dirac расскажет о будущем акустических технологий

30.08.2017 12:43 На выставке CEDIA 2017 компания Dirac Research проведёт презентацию своих новейших решений в области акустической коррекции помещений. Лекция под названием Dirac: Room Correction That Works («Dirac: акустическая коррекция, которая действительно работает») начнётся в 9 часов утра в пятницу 8 сентября. К участию приглашаются все посетители, которых интересует подробная информация о том, как акустическая коррекция кинозала помогает улучшить восприятие от просмотра кинофильма. Место проведения – зал 14B в конференц-центре Сан-Диего. В ходе презентации будет обсуждаться вопрос о том, как производители и системные интеграторы могут использовать технологии коррекции помещения для контроля таких ранее неконтролируемых факторов, как размеры комнаты, архитектура помещения, его «содержимое» и пр., для того, чтобы получить именно то качество звука, которое было «задумано» производителем. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация на официальном сайте выставки CEDIA 2017. Связанные новости: Устройства Oppo с функцией Dirac - 16.08.2017 14:40 NAD и Dirac Live ударили по рукам - 28.06.2017 12:10 StormAudio объявил о начале сотрудничества с Dirac Research - 11.04.2017 12:32 Вернуться к списку новостей