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Disney по подписке


20.08.2019 14:40

 

 

Компания Disney подтвердила дату начала работы своего стримингового сервиса Disney Plus в США, и объявила о сроках внедрения новой онлайн-платформы в других странах. 12 ноября услуга станет доступна жителям США, Канады и Нидерландов, а ещё через неделю вещание начнётся в Австралии и Новой Зеландии. На другие рынки Disney планирует выйти в течение двух ближайших лет.

 

В США воспользоваться новым видеосервисом можно будет за 6,99 долларов в месяц. Для жителей других стран уровень абонентской платы будет схожим: 8,99 канадских или австралийских долларов, 9,99 новозеландских и 6,99 Евро. Если сразу заплатить за годовую подписку, можно сэкономить – доступ к видеоконтенту будет бесплатным два месяца из двенадцати. Воспользовавшись сервисом Disney Plus, пользователи увидят фильмы и шоу Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic и др., а также получат эксклюзивную возможность домашнего просмотра кинофильмов, выпущенных на Walt Disney Studios в 2019 году или только готовящихся к выпуску.

 

Оформить подписку можно напрямую или через сторонние платформы. Disney+ будет работать на Smart TV, в веб-браузерах, на планшетах и смартфонах, а также на игровых консолях: соответствующие соглашения подписаны с Apple, Google, Microsoft, Roku и Sony.

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