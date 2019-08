Disney по подписке

20.08.2019 14:40 Компания Disney подтвердила дату начала работы своего стримингового сервиса Disney Plus в США, и объявила о сроках внедрения новой онлайн-платформы в других странах. 12 ноября услуга станет доступна жителям США, Канады и Нидерландов, а ещё через неделю вещание начнётся в Австралии и Новой Зеландии. На другие рынки Disney планирует выйти в течение двух ближайших лет.

В США воспользоваться новым видеосервисом можно будет за 6,99 долларов в месяц. Для жителей других стран уровень абонентской платы будет схожим: 8,99 канадских или австралийских долларов, 9,99 новозеландских и 6,99 Евро. Если сразу заплатить за годовую подписку, можно сэкономить – доступ к видеоконтенту будет бесплатным два месяца из двенадцати. Воспользовавшись сервисом Disney Plus, пользователи увидят фильмы и шоу Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic и др., а также получат эксклюзивную возможность домашнего просмотра кинофильмов, выпущенных на Walt Disney Studios в 2019 году или только готовящихся к выпуску.

Оформить подписку можно напрямую или через сторонние платформы. Disney+ будет работать на Smart TV, в веб-браузерах, на планшетах и смартфонах, а также на игровых консолях: соответствующие соглашения подписаны с Apple, Google, Microsoft, Roku и Sony. Связанные новости: Тысячи долларов за билет в кино? - 15.04.2019 14:00 Сервис Google Play Music, возможно, закроется - 26.04.2018 12:30 Google vs. Amazon: противостояние перешло в активную фазу - 08.12.2017 13:06 Disney собирается отказаться от Neflix - 10.08.2017 09:30 Вернуться к списку новостей