10.08.2017 09:30

Компания Disney озвучила свои планы по созданию к 2019 году собственного стримингового сервиса. Когда они будут реализованы, созданные студией кинофильмы станут недоступны для пользователей Netflix.

В настоящее время взаимоотношения между двумя компаниями осуществляются согласно договора, подписанного в 2012 году и вступившего в силу в 2016. Одним из условий соглашения была предусмотрена возможность отказаться от услуг Netflix.

Сервис, который планирует создать Disney, будет предназначаться для просмотра не только многочисленных кинофильмов, создаваемых на студиях компании. Предполагается, что доступный контент будет значительно шире, включая телевизионные шоу, короткометражки и пр.