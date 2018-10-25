Домашняя техника Дитер Рамс: хороший дизайн – дизайн с умом

25.10.2018 07:00 Американский режиссёр Гари Хаствит (Gary Hustwit) снял документальный фильм «Рамс», посвящённый легендарному немецкому дизайнеру Дитеру Рамсу (Dieter Rams). Европейская премьера состоялась 24 октября в рамках фестиваля Teatro dell’Arte, раз в три года проходящего в Милане. Профессиональная деятельность Дитера Рамса охватывает более чем полувековой период. Тридцать три года Рамс возглавлял дизайнерский отдел фирмы Braun – этот пост он занял в 1962 году, спустя семь лет после того, как пришёл в компанию. Созданные им устройства, в том числе стерео проигрыватели, акустические системы и пр., можно было увидеть в домах миллионов людей по всему миру. Помимо своих работ, Рамс известен ещё и как создатель десяти принципов «правильного» дизайна, среди которых простота, инновационность, польза для потребителя и т.д. Одним из поклонников творчества Дитера Рамса является сэр Джонатан Айв, директор по дизайну Apple; сам Рамс признаёт, что Apple следует его принципам при разработке своих устройств. Из творений Дитера Рамса в области аудио и видео стоит отметить несколько знаковых работ. Во-первых, это проигрыватель Braun SK 4: помимо других усовершенствований немецкий дизайнер предложил использовать крышку из прозрачного пластика, что впоследствии стало промышленным стандартом для таких устройств, а также совместно с Хансом Гугелотом разработал подключаемые динамики (раньше они были интегрированы в корпус проигрывателя). Ему же принадлежит идея модульной аудиосистемы, все компоненты которой могли располагаться горизонтально или вертикально или крепиться к стене. Наконец, именно Рамс придумал обозначать элементы управления цветом: цветовая кодировка (зелёная кнопка включения/выключения и пр.) позволяла потребителям быстрее освоиться с новыми бытовыми приборами. В 75-минутном фильме много интервью с дизайнером. В частности, Рамс говорит о том, что термин «дизайн» совсем «истрепался», обесценился от частого употребления, во многих случаях необоснованного. «Даже парикмахеры называют себя дизайнерами! А ведь слово “designare” переводится с латыни как «определять, обозначать», и в английском языке “design” – это проект, конструкция, а «инженеры» и «дизайнеры» - синонимы». Сам он, всегда отстаивавший идею долговечности предметов потребления, очень разочарован современным обществом избыточного потребления. «Если бы я мог всё повторить, я бы не хотел снова стать дизайнером: в сегодняшнем мире и так слишком много ненужных вещей». Связанные новости: Дэвид Линч разрисовал колонки для Bang & Olufsen - 16.10.2018 08:00 Vitra выпустит радиоприёмник модели 1946 года - 19.09.2018 16:45 Приют для меломана - 20.07.2018 16:15 Вернуться к списку новостей