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Дизайн-идея: новый взгляд на виниловый проигрыватель


06.03.2017 15:05

 

 

В одной из дизайн-студий Нидерландов создали необычный проигрыватель виниловых пластинок. Все традиционные элементы, включая тонарм, спрятаны внутри, под пластинкой. Отсутствует и стол как таковой; по сути, от привычного нам проигрывателя остался только выточенный из дерева диск.

 

Создатели этого устройства объясняют свою идею чрезмерной технологичностью современной жизни: именно поэтому они спрятали всю «начинку», благодаря которой проигрыватель работает, и оставили для созерцания только носитель – виниловую пластинку. Управление – включение и выключение, регулировка уровня громкости, выбор той или иной композиции и пр. – осуществляется с помощью центрального джойстика. Устройство можно поставить на стол или расположить вертикально, например, на полке или на стене. 

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