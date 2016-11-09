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Для идеальных интерьеров - встраиваемые колонки Monitor Audio CSS230


09.11.2016 17:00

 

 

Monitor Audio выпустила самую низкопрофильную АС в своем ассортименте – CSS230. Эта инсталляционная модель имеет глубину всего 50 мм, но при этом способна обеспечить звуковое давление в 103,8 дБА и переварить мощность до 60 Вт (при установке фильтра, отрезающего низкие частоты). Секрет в том, что вместо большого 6-дюймового динамика инженеры MA установили три 3-дюймовых с диффузорами из фирменного сплава C-CAM. Такая конструкция позволяет смещать те же массы воздуха, что и один 6-дюймовый динамик, но при этом она гораздо компактнее и легче, что положительно сказывается на звучании.

Еще одно интересное технологическое решение – колонки могут быть как с открытым, так и с закрытым корпусом – в зависимости от конструкции стен/потолков. Для превращения закрытой колонки в открытую достаточно лишь снять резиновую крышку на задней панели. Также в CSS230 применены, уже ставшие привычными для продукции Monitor Audio, технология крепления Tri-Grip и магнитная фиксация гриля.

Рекомендованная цена на Monitor Audio CSS230 составляет 21’490 ₽.

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