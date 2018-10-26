ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Добавьте капельку Gallo…


26.10.2018 11:00

 

 

Некоторое время назад компания Gallo Acoustics анонсировала скорое появление в ассортименте акустических систем Droplet. К сегодняшнему дню колонки уже поступили к дистрибьюторам бренда (в России это компания MMS Cinema) и доступны для заказа.

 

Особенность Droplet – в способе установки. Громкоговорители этой модели можно встраивать в потолок или крепить на гибком подвесе. Таким образом, их можно использовать не только в частных домах или квартирах, но и в корпоративном секторе: Droplet идеально подходят для офисов, построенных по принципу open space, или для помещений с высокими потолками. Благодаря необычной форме и яркой расцветке колонки будут отлично смотреться в барах и ресторанах, магазинах, развлекательных центрах и т.п. 

 

По сути, Droplet представляет собой подвесную версию фирменных сферических моделей Micro, Micro SE, A’Diva, A’Diva SE с 4- и 5-дюймовыми динамиками. К заказу доступны 11 стандартных цветов Gallo, на заказ колонки можно окрасить в любой цвет по фирменной программе Spectrum – для этого достаточно указать нужный оттенок по шкале Pantone или RAL или просто прислать производителю образец, например, кусочек обоев или обивочной ткани. Срок изготовления при этом увеличится незначительно. Ещё одна немаловажная деталь: при заказе подвесных акустических систем Droplet можно выбрать не только цвет корпуса колонки, но и оплётку кабеля, подходящую по цветовой гамме или контрастную. Gallo Acoustics предлагает девять вариантов, в том числе красный, золотой, расцветку «под зебру» и другие.

Связанные новости:
 Итоги конкурса MMS Cinema и KEF - 15.12.2017 16:13
 Новая серия сабвуферов Kube от KEF - 13.12.2017 18:30
 Gallo Acoustics: новое партнёрство, новые перспективы  - 15.11.2017 14:00
 «ММС» – официальный дистрибьютор магнитофонных лент Recording The Masters - 04.04.2017 13:25
 Виртуальный тур на студию MMS Records - 28.07.2016 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007