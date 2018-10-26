26.10.2018 11:00

Некоторое время назад компания Gallo Acoustics анонсировала скорое появление в ассортименте акустических систем Droplet. К сегодняшнему дню колонки уже поступили к дистрибьюторам бренда (в России это компания MMS Cinema) и доступны для заказа.

Особенность Droplet – в способе установки. Громкоговорители этой модели можно встраивать в потолок или крепить на гибком подвесе. Таким образом, их можно использовать не только в частных домах или квартирах, но и в корпоративном секторе: Droplet идеально подходят для офисов, построенных по принципу open space, или для помещений с высокими потолками. Благодаря необычной форме и яркой расцветке колонки будут отлично смотреться в барах и ресторанах, магазинах, развлекательных центрах и т.п.