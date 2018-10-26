Добавьте капельку Gallo…
Некоторое время назад компания Gallo Acoustics анонсировала скорое появление в ассортименте акустических систем Droplet. К сегодняшнему дню колонки уже поступили к дистрибьюторам бренда (в России это компания MMS Cinema) и доступны для заказа.
Особенность Droplet – в способе установки. Громкоговорители этой модели можно встраивать в потолок или крепить на гибком подвесе. Таким образом, их можно использовать не только в частных домах или квартирах, но и в корпоративном секторе: Droplet идеально подходят для офисов, построенных по принципу open space, или для помещений с высокими потолками. Благодаря необычной форме и яркой расцветке колонки будут отлично смотреться в барах и ресторанах, магазинах, развлекательных центрах и т.п.
По сути, Droplet представляет собой подвесную версию фирменных сферических моделей Micro, Micro SE, A’Diva, A’Diva SE с 4- и 5-дюймовыми динамиками. К заказу доступны 11 стандартных цветов Gallo, на заказ колонки можно окрасить в любой цвет по фирменной программе Spectrum – для этого достаточно указать нужный оттенок по шкале Pantone или RAL или просто прислать производителю образец, например, кусочек обоев или обивочной ткани. Срок изготовления при этом увеличится незначительно. Ещё одна немаловажная деталь: при заказе подвесных акустических систем Droplet можно выбрать не только цвет корпуса колонки, но и оплётку кабеля, подходящую по цветовой гамме или контрастную. Gallo Acoustics предлагает девять вариантов, в том числе красный, золотой, расцветку «под зебру» и другие.
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