31.01.2019 18:50

Уникальный демонстрационный комплект собираются показать на выставке ISE 2019 (5-8 февраля, Амстердам) компании Procella Audio и Trinnov Audio. В оборудованном на общем для двух производителей стенде (5-U80) кинозале будет демонстрироваться система Dolby Atmos 21.4.10.

Инициаторы этого беспрецедентного шоу обещают невероятные впечатления от прослушивания. Среди других компонентов уникальной системы – 48-канальный AV-предусилитель/процессор Trinnov Altitude32. Акустическая часть состоит из пяти фронтальных громкоговорителей Procella P8, 14-ти surround- и двух wide-каналов Procella P6V, а также трёх высотных, расположенных над экраном Procella P6 и семи акустических систем Procella P5 (каналы Atmos/Voice of God). Четыре сабвуфера – это Procella P18 для фронтальных каналов, два сабвуфера Procella P15 для surround- и высотных каналов и основной Procella V21. Используемые усилители: Trinnov Amplitude8, Procella DA2800-DSP, Procella DA5000-DSP.