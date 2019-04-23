23.04.2019 12:40

В России появилась в продаже напольная акустика Klipsch RP-8060FA. Двухполосная акустическая система входит в серию Reference Premiere и оборудована дополнительной секцией Dolby Atmos.

Колонка оснащается двумя басовыми драйверами диаметром 200 мм с диффузорами Cerametallic и дюймовым твитером с титановым куполом в фирменном рупоре Tractrix. Чисто прозрачное звучание высоких частот без фазовых искажений обеспечивает линейная подвеска купола LTS.

Динамики двухполосной секции для формирования высотных каналов Dolby Atmos направлены под углом вверх. Эффект работы настоящих потолочных Atmos-громкоговорителей достигается благодаря тому, что зрители слышат звук, отражённый от потолка. В этой секции используются 165 мм НЧ-динамик (диффузор Cerametallic) и такой же твитер, что и в основной секции. Верхняя панель колонки закрыта грилем, поэтому динамики практически не видны. Входные разъемы Atmos-секции расположены в нижней части задней панели громкоговорителя.