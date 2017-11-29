29.11.2017 18:30

Онлайн-кинотеатр Okko – один из легальных игроков российского рынка онлайн-проката и первый из них, который предлагает зрителям фильмы со звуком Dolby Atmos.

До сих пор российским пользователям сервисов VoD (Video on Demand, видео по запросу) такие фильмы доступны не были. Это в первую очередь связано со сложностями воспроизведения формата: технология опирается не на звуковые каналы, а на звуковые объекты, поэтому, в отличие от Ultra HD, перекодировка фильмом со стереозвуком или звуком 5:1 в Dolby Atmos невозможна.