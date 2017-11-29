Dolby Atmos на OLED телевизорах LG
Онлайн-кинотеатр Okko – один из легальных игроков российского рынка онлайн-проката и первый из них, который предлагает зрителям фильмы со звуком Dolby Atmos.
До сих пор российским пользователям сервисов VoD (Video on Demand, видео по запросу) такие фильмы доступны не были. Это в первую очередь связано со сложностями воспроизведения формата: технология опирается не на звуковые каналы, а на звуковые объекты, поэтому, в отличие от Ultra HD, перекодировка фильмом со стереозвуком или звуком 5:1 в Dolby Atmos невозможна.
На сегодня в «библиотеке» Okko представлены 6 фильмов, созданных по технологии Dolby Atmos: «Ла-Ла Ленд», «Глубоководный горизонт», «Притяжение», «Викинг», «Иллюзия обмана 2» и «Анна Каренина. История Вронского». В самое ближайшее время планируется расширение коллекции. Приложение Okko поддерживает Dolby Atmos на телевизорах LG OLED (вся линейка 2017 года). Рекомендуется использовать саундбар или комплект домашнего кинотеатра с поддержкой формата.
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