Dolby Atmos на Xbox One и Xbox One S

07.01.2017 12:00 Уже в этом году игровые приставки Xbox One и Xbox One S, а также ОС Windows 10 получат поддержку звукового формата Dolby Atmos.



Компания Microsoft уже сотрудничает с Dolby, работая над внедрением нового формата в игры и фильмы. Представители Microsoft, работающие в отделении Xbox, утверждают, что поддержка Dolby Atmos станет очень большим шагом — пользователи получат невероятные впечатления от их любимых игр. Компания считает, что объектно-ориентированные звуковые форматы сделают игровой процесс намного более «живым», заставят игрока по-настоящему чувствовать себя частью игрового мира. Кстати, обещают и поддержку формата DTS:X.



Разумеется, одной приставки (или Windows 10) будет недостаточно — пользователям обязательно понадобится акустика или саундбар, предназначенные для работы с Dolby Atmos.