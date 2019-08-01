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Долой провода и высокие цены!


01.08.2019 07:00

 

 

В ближайшее время на российском рынке появятся две модели полностью беспроводных (TWS) наушников торговой марки Nobby: Practic T-101 и Practic T-102.

 

Недорогие наушники-вкладыши категории TWS (True Wireless Stereo — настоящая беспроводная стереогарнитура) отличаются высоким качеством звучания и очень доступной ценой. Nobby Practic T-101 – лёгкие маленькие наушники в компактном футляре, который служит также базой для подзарядки. Они совмещаются с любым смартфоном, поддерживают команды на русском языке, выпускаются в четырёх цветах: классических белом и чёрном, а также модных мятном и жёлтом.

 

Bluetooth-гарнитура Nobby Practic T-102 имеет управляющие кнопки, расположенные прямо на наушниках. Как и модель T-101, она комплектуется кейсом для переноски и подзарядки, воспроизводит звука в высоком качестве и может управляться с помощью голосовых команд.

 

Обе новинки появятся в продаже в третьем квартале 2019 года. Рекомендованная розничная цена – менее 2000 рублей.

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