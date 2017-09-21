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Дом винтажной музыки представляет программу «Рок на виниле»


21.09.2017 13:32

 

 

23 сентября, в субботу, на ВДНХ состоится открытие нового проекта Дома винтажной музыки, подготовленного совместно с коллекционером виниловых пластинок Павлом Катковым. 

 

Гостям Дома будет представлена музыкальная программа «Рок на виниле»: они услышат уникальные записи выступлений Элвиса Пресли, Beatles, Deep Purple, Police и других культовых музыкантов, которые повлияли на историю мирового рока ХХ  века, сформировав его образ. 

 

Активными участниками новой музыкальной программы станут дорогие музейные экспонаты – для проигрывания виниловых дисков будет использована ретро-аппаратура из экспозиции Дома. По такому случаю «оживёт» и особо ценный экспонат, гордость музея – колонки из Abbey Road Studios,  где группа «Beatles» записала свой последний альбом.

 

В рамках программы сотрудники Дома винтажной музыки проведут для её участников эксклюзивную экскурсию по музею.  

 

Начало мероприятия в 16:00, адрес: ВДНХ, павильон 84А. Билеты можно приобрести заранее на сайте ВДНХ или купить в холле музея непосредственно перед началом программы.                                                                                  

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