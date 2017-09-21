Домашняя техника Дом винтажной музыки представляет программу «Рок на виниле»

21.09.2017 13:32 23 сентября, в субботу, на ВДНХ состоится открытие нового проекта Дома винтажной музыки, подготовленного совместно с коллекционером виниловых пластинок Павлом Катковым. Гостям Дома будет представлена музыкальная программа «Рок на виниле»: они услышат уникальные записи выступлений Элвиса Пресли, Beatles, Deep Purple, Police и других культовых музыкантов, которые повлияли на историю мирового рока ХХ века, сформировав его образ. Активными участниками новой музыкальной программы станут дорогие музейные экспонаты – для проигрывания виниловых дисков будет использована ретро-аппаратура из экспозиции Дома. По такому случаю «оживёт» и особо ценный экспонат, гордость музея – колонки из Abbey Road Studios, где группа «Beatles» записала свой последний альбом. В рамках программы сотрудники Дома винтажной музыки проведут для её участников эксклюзивную экскурсию по музею. Начало мероприятия в 16:00, адрес: ВДНХ, павильон 84А. Билеты можно приобрести заранее на сайте ВДНХ или купить в холле музея непосредственно перед началом программы. Связанные новости: Поймай свою волну - 28.08.2017 17:43 Вернуться к списку новостей