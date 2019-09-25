Домашние аудиосистемы Harman Kardon Citation

25.09.2019 14:00

Компания HARMAN (дочерняяя компания Samsung Electronics), представила российским потребителям новые акустические системы для домашнего использования Harman Kardon Citation. В линейку входит восемь устройств, разных по назначению и функциям: полочные монокомпоненты One и 100 с сенсорным управлением, стереосистемы 300 и 500 с цветными дисплеями, акустическая панель Bar, 200-ваттный сабвуфер Sub, напольная акустика Tower и акустические компоненты Surround.



По словам генерального директора HARMAN Россия Евгения Конова, в моделях новой серии реализованы все актуальные на сегодня требования к продукции категории «акустические системы мультирум»: простота использования, разные форм-факторы, подходящие для любого помещения в доме, превосходное звучание, доступ к новейшим технологиям и потоковым услугам, изысканный дизайн. «Harman Kardon Citation стала венцом 65-летнего лидерства в индустрии устройств для людей, которые не готовы идти на компромисс ни в качестве звука, ни в совершенстве дизайна».



Колонки серии Harman Kardon Citation выполнены в едином элегантном стиле, отделаны алюминием и пыле- и пожароустойчивой тканью от европейской студии акустического текстиля Kvadrat – серого и чёрного цветов.

Все модели линейки поддерживают потоковое воспроизведение аудио в высоком разрешении 24 бит / 96 кГц. «Старшие» Tower и Bar оснащены беспроводной технологией WiSA с высокой пропускной способностью и минимальной задержкой для передачи HiRes аудио по беспроводному каналу. Любая акустическая система Harman Kardon Citation может быть использована как самостоятельно, для одной из зон в доме, так и в составе многоканальной системы. Объединив две колонки, слушатель получит высококачественную беспроводную стереосистему; используя несколько громкоговорителей, можно создать полноценный домашний кинотеатр. Все модели серии являются беспроводными; это означает, что с их помощью можно озвучить любое помещение без необходимости прокладывать новые кабели.



Встроенный интеллектуальный голосовой помощник Google Ассистент позволяет создавать напоминания в календаре, списки дел, получать прогнозы погоды, управлять компонентами «умного дома» и пр. Встроенный Chromecast обеспечивает простой доступ к более чем 300 сервисам потокового воспроизведения музыки в HD качестве. Подключившись к той же сети Wi-Fi, что и Citation, смартфон, планшет или ноутбук могут транслировать звук из приложений, совместимых с Chromecast.