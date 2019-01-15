15.01.2019 11:00

Не секрет, что, выбирая из всего многообразия представленных на рынке электронных устройств и сопутствующих услуг, пользователи уделяют большое внимание таким параметрам, как удобство и комфорт. При этом, как это ни странно, многие смутно представляют себе разницу между комплектом домашнего кинотеатра, приобретённым на распродаже, и системой, установленной профессиональным инсталлятором – с тщательным подбором оборудования, его настройкой, акустической обработкой помещения и пр.

В этой связи ответ на вопрос о том, как будет развиваться рынок домашних кинотеатров в ближайшем будущем, вызывает особой интерес. По оценкам экспертов, одной из основных тенденций станет внедрение технологии IMAX Enhanced, которая должна задать новые стандарты качества в отрасли.

На втором месте - 8K ТВ. Специалисты считают, что это уже реальность, и всё больше производителей будут включаться в гонку за лидерство, даже несмотря на весьма ограниченный контент. Пока эта технология востребована среди самых продвинутых фанатов всего нового, однако уже в 2020 году ситуация может измениться.