Домашние кинотеатры: тенденции
Не секрет, что, выбирая из всего многообразия представленных на рынке электронных устройств и сопутствующих услуг, пользователи уделяют большое внимание таким параметрам, как удобство и комфорт. При этом, как это ни странно, многие смутно представляют себе разницу между комплектом домашнего кинотеатра, приобретённым на распродаже, и системой, установленной профессиональным инсталлятором – с тщательным подбором оборудования, его настройкой, акустической обработкой помещения и пр.
В этой связи ответ на вопрос о том, как будет развиваться рынок домашних кинотеатров в ближайшем будущем, вызывает особой интерес. По оценкам экспертов, одной из основных тенденций станет внедрение технологии IMAX Enhanced, которая должна задать новые стандарты качества в отрасли.
На втором месте - 8K ТВ. Специалисты считают, что это уже реальность, и всё больше производителей будут включаться в гонку за лидерство, даже несмотря на весьма ограниченный контент. Пока эта технология востребована среди самых продвинутых фанатов всего нового, однако уже в 2020 году ситуация может измениться.
Что касается рабочих инструментов профессиональных инсталляторов, большое значение приобретает так называемый виртуальный дизайн. Об этом свидетельствует недавняя покупка, которую совершила CEDIA – речь идёт о приобретении ею The Cinema Designer. Программа, позволяющая в считанные минуты создать проект домашнего кинозала, подобрать необходимое оборудование и рассчитать стоимость всех работ, по мнению её создателей, призвана помочь интеграторам «впечатлить» потенциального покупателя и убедить его принять положительное решение. С помощью ПО клиент оперативно получает полное и наглядное представление о том, что он получает в результате сотрудничества с инсталлятором, и как – вплоть до мельчайших подробностей – будет выглядеть его собственный, персональный кинозал.
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