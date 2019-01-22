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Домашние проекторы ViewSonic X Series


22.01.2019 07:00

 

 

Новые проекторы X10-4K и X1000-4K на основе светодиодных технологий совместимы с Amazon и Google Voice Control. Они оснащены процессорами DLP 4K Ultra HD (3840x2160) с технологией XPR, рассчитаны на эксплуатацию в течение 30 тысяч часов, поддерживают Smart TV. Опции подключения: порты HDMI 2.0/HDCP 2.2, USB 2.0 типа A и типа C, аудио вход/выход и RJ45.

 

Проектор ViewSonic X10-4K яркостью 2400 люмен сочетает разрешение 4K с функциональностью интеллектуального потокового вещания. Он лёгкий и компактный, имеет удобную ручку для переноски, его можно использовать как внутри помещения, так и на улице. Проектор оснащён короткофокусным объективом и предусматривает возможность подключения по Wi-Fi.  

 

Модель ViewSonic X1000-4K – это сверхкороткофокусный LED-проектор, который можно размещать на расстоянии нескольких дюймов от экрана или стены и проецировать изображение размером до 100 дюймов. Он имеет яркость 2200 люмен, моторизованную фокусировку и встроенный звук Harmon Kardon. Поддержка Smart TV обеспечивает потоковую передачу телевизионных шоу, фильмов и контента популярных поставщиков мультимедиа.

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