22.01.2019 07:00

Новые проекторы X10-4K и X1000-4K на основе светодиодных технологий совместимы с Amazon и Google Voice Control. Они оснащены процессорами DLP 4K Ultra HD (3840x2160) с технологией XPR, рассчитаны на эксплуатацию в течение 30 тысяч часов, поддерживают Smart TV. Опции подключения: порты HDMI 2.0/HDCP 2.2, USB 2.0 типа A и типа C, аудио вход/выход и RJ45.

Проектор ViewSonic X10-4K яркостью 2400 люмен сочетает разрешение 4K с функциональностью интеллектуального потокового вещания. Он лёгкий и компактный, имеет удобную ручку для переноски, его можно использовать как внутри помещения, так и на улице. Проектор оснащён короткофокусным объективом и предусматривает возможность подключения по Wi-Fi.