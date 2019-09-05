05.09.2019 12:45

На выставке CEDIA Expo компания Rayva, предлагающая готовые решения для оборудования домашних кинозалов, представит свою новую концепцию. Она заключается в том, что домашние кинотеатры могут – и должны – играть роль оздоровительных центров. Эту функцию помогают реализовать системы управления освещением, учитывающие циркадные ритмы, трансляция звуков природы, обладающих успокаивающим воздействием, и прочие элементы, призванные повысить жизнерадостность потребителей.



Согласно идее Rayva, понятие «здоровый образ жизни» претерпевает серьёзные изменения; «правильного» питания и посещения тренажёрного зала недостаточно, современным людям необходимы убежища для расслабления, в которых можно отдохнуть от повседневной суеты, расслабиться и зарядиться энергией. Средством сбежать от реальности и станут, по мнению Rayva, домашние кинозалы – с их темнотой, удобными креслами и возможностью помедитировать под тихие умиротворяющие звуки природы.



«Оздоровительные кинозалы» будут включать в себя те же элементы, что и традиционные домашние кинотеатры – большие проекционные экраны, системы иммерсивного звучания, автоматическое освещение и акустическую изоляцию – но с так называемыми биофильными «вкраплениями». Так, циркадное освещение перенесёт потребителя в выбранный часовой пояс, а звуки и образы природы – в лес, на берег моря или другое спокойное место. Помимо традиционных кресел в кинозале могут появиться массажные кресла, коврики для йоги или велотренажёры… Проектор должен быть абсолютно бесшумным, акустические системы – встраиваемыми, а всё прочее оборудование скрыто в нишах или подсобных помещениях. Презентация нового решения состоится 12 сентября. К участию в дискуссии приглашаются все желающие.