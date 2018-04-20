ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Домашний проектор Optoma HD29 Darbee


20.04.2018 16:45

 

 

Новая модель видеопроектора для домашнего просмотра от Optoma оснащена Full HD матрицей, обеспечивающей высокую чёткость изображения. Проектор способен воспроизводить 3D-контент практически с любого источника, включая Blu-Ray, игровые консоли, Google Chromecast, Amazon Fire Stick, Apple TV и другие.

 

Ключевая особенность новинки – технология Darbee Visual Preference. Особый алгоритм коррекции изображения учитывает нейробиологические принципы человеческого зрения. Картинка получается очень реалистичной и чёткой, кроме того, предусмотрена возможность корректировки изображение согласно зрительским предпочтениям. Конструкторы предусмотрели специальный режим Gaming Mode для игрового контента: он снижает время отклика матрицы, сохраняя максимальный уровень яркости и контрастности изображения. 

 

Один из двух имеющихся разъёмов HDMI поддерживает протокол MHL; это означает, что к проектору можно напрямую подключить смартфон или планшет. Есть разъём USB-A с питанием 1А для внешних устройств, аудиовыход 3,5 мм, 12 В триггер и выход 3D Sync для очков с активным затвором. Мощность встроенного динамика – 10 Вт. Объектив имеет оптическое масштабирование 1,1x и проекционное отношение 1,48-1,62:1. Срок службы лампы проектора (3200 ANSI люмен) составляет 8000 часов в экономном режиме.

Связанные новости:
 Optoma UHD65: «дивный новый мир» 4K - 24.10.2017 16:20
 Новый Full HD проектор Optoma HD27 - 27.09.2016 10:00
 Легко и просто с Optoma - 31.08.2016 17:00
 Самые сложные инсталляции с проектором Optoma WU416 - 18.07.2016 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007