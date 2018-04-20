Домашний проектор Optoma HD29 Darbee

20.04.2018 16:45 Новая модель видеопроектора для домашнего просмотра от Optoma оснащена Full HD матрицей, обеспечивающей высокую чёткость изображения. Проектор способен воспроизводить 3D-контент практически с любого источника, включая Blu-Ray, игровые консоли, Google Chromecast, Amazon Fire Stick, Apple TV и другие. Ключевая особенность новинки – технология Darbee Visual Preference. Особый алгоритм коррекции изображения учитывает нейробиологические принципы человеческого зрения. Картинка получается очень реалистичной и чёткой, кроме того, предусмотрена возможность корректировки изображение согласно зрительским предпочтениям. Конструкторы предусмотрели специальный режим Gaming Mode для игрового контента: он снижает время отклика матрицы, сохраняя максимальный уровень яркости и контрастности изображения. Один из двух имеющихся разъёмов HDMI поддерживает протокол MHL; это означает, что к проектору можно напрямую подключить смартфон или планшет. Есть разъём USB-A с питанием 1А для внешних устройств, аудиовыход 3,5 мм, 12 В триггер и выход 3D Sync для очков с активным затвором. Мощность встроенного динамика – 10 Вт. Объектив имеет оптическое масштабирование 1,1x и проекционное отношение 1,48-1,62:1. Срок службы лампы проектора (3200 ANSI люмен) составляет 8000 часов в экономном режиме. Связанные новости: Optoma UHD65: «дивный новый мир» 4K - 24.10.2017 16:20 Новый Full HD проектор Optoma HD27 - 27.09.2016 10:00 Легко и просто с Optoma - 31.08.2016 17:00 Самые сложные инсталляции с проектором Optoma WU416 - 18.07.2016 12:00 Вернуться к списку новостей