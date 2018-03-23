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Дождались… C SEED Supermarine


23.03.2018 09:28

 

 

Австрийская компания C Seed работает в люксовом сегменте. Недавно ассортимент аудио-видео решений этого бренда пополнился двумя моделями телевизоров и акустическими системами, разработанными специально для установки на яхтах.

 

Телевизоры C SEED Supermarine 201 и 144  оснащены уникальной системой гидравлического привода. Огромный экран прячется в небольшой отсек глубиной 78 см. Для того, чтобы выдвинуть ТВ на всю его трёхметровую высоту, требуется 15 секунд, ещё 45 секунд уходит на раскрывание светодиодных панелей. Таким образом, для полной подготовки системы к работе нужна всего минута. Экран имеет контрастность 4500:1, яркость 4500 нит и глубину цвета 48 бит.

 

Громкоговорители C SEED Supermarine в нерабочем состоянии также прячутся под поверхностью палубы. Разработкой электронной «начинки» для акустических систем занимались инженеры L-Acoustic. Производитель утверждает, что эти пассивные динамики воспроизводят весь диапазон частот с потрясающими чистотой и мощью. Цельнометаллические корпуса колонок сделаны из алюминия.

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