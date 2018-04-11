Домашняя техника Дождались… Громкоговоритель от IKEA

11.04.2018 12:50 Скандинавский мебельный гигант выпустил свой первый аудио продукт – Bluetooth-колонку, получившую название Eneby. Колонку можно прикрепить к стене или просто установить на любую плоскую поверхность. Предполагается, что громкоговоритель будет выпускаться в двух типоразмерах; цвета пластикового корпуса – чёрный и белый, декоративной решётки-гриля из полиэстера – чёрный и серый. У модели меньшего размера предусмотрена ручка для переноски; устройство может питаться от аккумулятора, который продаётся отдельно, заряда батареи хватает на 8-10 часов работы. Акустическая система отключается автоматически, если не используется в течение некоторого времени. С помощью 3.5 мм AUX кабеля к ней можно подключить устройство без Bluetooth. Всего Eneby поддерживает до 8 внешних устройств. Размером и формой Eneby соответствует ячейкам стандартных стеллажных систем, которые выпускает IKEA. На британском сайте компании колонка размером 30х30 см предлагается за 80 фунтов стерлингов (7000 рублей), «младшая» модель (20х20 см) – за 45 фунтов (4000 рублей). Дополнительно можно приобрести подставку-«пюпитр» или аккумулятор для маленькой колонки (и то, и другое – по 15 фунтов). Связанные новости: Sonos и IKEA создадут «дом будущего» - 07.12.2017 13:52 Вернуться к списку новостей