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Дождались… Громкоговоритель от IKEA


11.04.2018 12:50

 

 

Скандинавский мебельный гигант выпустил свой первый аудио продукт – Bluetooth-колонку, получившую название Eneby. 

 

Колонку можно прикрепить к стене или просто установить на любую плоскую поверхность. Предполагается, что громкоговоритель будет выпускаться в двух типоразмерах; цвета пластикового корпуса – чёрный и белый, декоративной решётки-гриля из полиэстера – чёрный и серый. У модели меньшего размера предусмотрена ручка для переноски; устройство может питаться от аккумулятора, который продаётся отдельно, заряда батареи хватает на 8-10 часов работы. Акустическая система отключается автоматически, если не используется в течение некоторого времени. С помощью 3.5 мм AUX кабеля к ней можно подключить устройство без Bluetooth. Всего Eneby поддерживает до 8 внешних устройств.

 

Размером и формой Eneby соответствует ячейкам стандартных стеллажных систем, которые выпускает IKEA. На британском сайте компании колонка размером 30х30 см предлагается за 80 фунтов стерлингов (7000 рублей), «младшая» модель (20х20 см) – за 45 фунтов (4000 рублей). Дополнительно можно приобрести подставку-«пюпитр» или аккумулятор для маленькой колонки (и то, и другое – по 15 фунтов).  

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