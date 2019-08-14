14.08.2019 09:00

Компания RTI разработала новый драйвер для IP-управления некоторыми моделями «умных» телевизоров LG серии AI ThinQ, выпущенных в 2018 и 2019 годах, в том числе OLED устройствами и некоторыми моделями, созданными на базе технологии NanoCell.



Драйвер упрощает интеграцию телевизоров LG в единую систему домашней автоматизации и управления RTI.Осуществив соответствующую настройку системы, интеграторы дадут своим клиентам возможность удобного прямого доступа к внешним источникам аудио- и видеосигнала и к нескольким (до десяти) webOS приложениям на телевизорах LG (например, Netflix или YouTube). Пользователь может управлять своими действиями, используя наиболее удобный и привычный для него интерфейс RTI: менять уровень громкости, выбирать нужный источник или приложение, и так далее.



Подключение к телевизорам LG по сети устраняет необходимость в установке дополнительных ИК-передатчиков или использовании ещё большего числа кабелей, значительно облегчает работу системного интегратора и даёт потребителям большую свободу действий и комфорт.