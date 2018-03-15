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Драйверы URC для ТВ и Blu-ray плееров Samsung


15.03.2018 15:15

 

 

Американская компания URC (Universal Remote Control) добавила новый драйвер для IP управления некоторыми моделями телевизоров марки Samsung, выпущенных в 2017 году, и 4K UHD моделями выпуска 2018 года, начиная с серии NU8 и включая всю линейку телевизоров QLED и The Frame.

 

Новый драйвер для URC Total Control 2.0 также поддерживает управление UHD Blu-ray проигрывателями Samsung UBD-M9700. Драйвер упрощает интеграцию IP-управляемых телевизоров и плееров Samsung в единую систему домашней автоматизации, созданной на базе устройств URC.

 

По словам одного из руководителей Samsung Electronics, это открывает новые возможности перед пользователями и удовлетворяет их растущие потребности в доступных и удобных решениях. URC – один из ведущих игроков рынка домашней автоматизации, что подтверждает реноме Samsung как надёжного производителя, со всей ответственностью подходящего к своим обязанностям перед потребителями. 

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