Draper: обновления для UHD/HDR
Компания Draper разработала новую серию полотен TecVision для проекционных экранов. Полотна нового поколения созданы специально для контента формата UHD/HDR, то есть изображений с высоким разрешением.
В серии есть решения для проекторов с пониженной яркостью, акустически прозрачные полотна, рассеивающие окружающий свет серые ALR-полотна для освещённых помещений, а также модели для 8K/HDR-контента и UST-проекторов – всего 11 видов материала TecVision.
Новые ALR-полотна TecVision, хотя и обладают сниженным углом обзора, отличаются очень контрастной картинкой – что гораздо важнее, когда экран планируется повесить в комнате с ярким освещением. Одна из таких моделей – TecVision CS1200X ALR. Для умеренно освещенного подойдёт полотно TecVision XH900X ALR: материал отражает до 60% света и при этом имеет довольно широкий угол обзора.
В тех случаях, когда именно угол обзора играет первостепенную роль, а помещение хорошо затемнено, решением может стать серия TecVision White. Например, материал TecVision XT1000X White обладает коэффициентом усиления 1,0; экран будет равномерно ярким вне зависимости от местоположения зрителя. Если уровень яркости проектора недостаточно высок, лучше использовать Vision XT1600X White с коэффициентом усиления 1,6.
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