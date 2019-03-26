26.03.2019 13:00

Компания Draper разработала новую серию полотен TecVision для проекционных экранов. Полотна нового поколения созданы специально для контента формата UHD/HDR, то есть изображений с высоким разрешением.

В серии есть решения для проекторов с пониженной яркостью, акустически прозрачные полотна, рассеивающие окружающий свет серые ALR-полотна для освещённых помещений, а также модели для 8K/HDR-контента и UST-проекторов – всего 11 видов материала TecVision.

Новые ALR-полотна TecVision, хотя и обладают сниженным углом обзора, отличаются очень контрастной картинкой – что гораздо важнее, когда экран планируется повесить в комнате с ярким освещением. Одна из таких моделей – TecVision CS1200X ALR. Для умеренно освещенного подойдёт полотно TecVision XH900X ALR: материал отражает до 60% света и при этом имеет довольно широкий угол обзора.