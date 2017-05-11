Домашняя техника DreamVision: новые проекторы серии Siglos

11.05.2017 14:34 Компания DreamVision анонсировала три новых проектора серии Siglos с поддержкой видеоконтента 4K (разрешение 3840 x 2160), в том числе и HDR-протоколов HDR10 и HLG. Последние два формата реализованы благодаря обновлению HDMI входов до версии 2.0b. Проекторы Siglos оснащены классическими лампами мощностью 265 Вт. Младшая модель, DreamVision Siglos 1, обеспечивает яркость 1800 ANSI лм, проекторы Siglos 2 и Siglos 3 – 1900 и 2000 ANSI лм соответственно. Две старшие модели имеют в числе цветовых пресетов новейший BT2020 и калибровочный профиль ISF. У модели Siglos 1 их нет; её можно откалибровать с помощью внешнего датчика. Проекторы DreamVision серии Siglos используют моторизированную оптику с двукратным зумом. Сдвиг в вертикальной плоскости регулируется в диапазоне +/- 80%, в горизонтальной +/- 34%. 3D-режим обеспечивается комплектом пассивных очков (их можно приобрести дополнительно). Все три модели выпускаются в чёрном или глянцево-белом исполнении, но под заказ могут быть окрашены в любой цвету по шкале RAL. Вернуться к списку новостей