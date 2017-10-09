09.10.2017 14:00

Американская компания Dreamwave выпустила портативную Bluetooth-колонку с голосовым управлением. Новинка получила название Genie. Её возможности не так разнообразны, как у джинна из лампы Аладдина, но человеческую речь портативное устройство в состоянии распознать.

Громкоговоритель поддерживает использование голосовых помощников: Siri, Google Now и других; активировать цифрового ассистента можно нажатием мультифункциональной кнопки, которая также контролирует уровень громкости устройства.

Компактная аудиосистема мощностью 5 Вт заключена в комбинированный пластиково-металлический корпус, защищённый от влаги и пыли (коэффициент защиты IPX5). ЗА качество и громкость звука «отвечают» двухдюймовый полнодиапазонный драйвер и инновационная анти-искажающая схема.