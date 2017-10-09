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Dreamwave Genie: джинн из… колонки


09.10.2017 14:00

 

 

Американская компания Dreamwave выпустила портативную Bluetooth-колонку с голосовым управлением. Новинка получила название Genie. Её возможности не так разнообразны, как у джинна из лампы Аладдина, но человеческую речь портативное устройство в состоянии распознать. 

 

Громкоговоритель поддерживает использование голосовых помощников: Siri, Google Now и других; активировать цифрового ассистента можно нажатием мультифункциональной кнопки, которая также контролирует уровень громкости устройства. 

 

Компактная аудиосистема мощностью 5 Вт заключена в комбинированный пластиково-металлический корпус, защищённый от влаги и пыли (коэффициент защиты IPX5). ЗА качество и громкость звука «отвечают» двухдюймовый полнодиапазонный драйвер и инновационная анти-искажающая схема.

 

Литий-ионный аккумулятор объёмом 1800mAh рассчитан на 5 часов прослушивания музыки на максимальной громкости, в среднем же его заряда хватает на 10 часов работы.

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