Drumfire: «всё-в-одном» от Audio Pro

08.05.2019 10:00 Новая модель от компании Audio Pro – аудиосистема Drumfire. Она относится к устройствам категории «всё-в-одном»: может воспроизводить музыку с разных источников, а также имеет функцию Multi-Room, позволяющей объединить несколько колонок Audio Pro или сгруппировать их в стерео-пары. Звучание Drumfire характеризуется чистотой верхних частот и глубиной баса – благодаря пяти динамикам и сабвуферу D-SUB с суммарной мощностью 300 Вт; АЧХ системы: 45 Гц – 22 кГц. Даже при малой громкости Drumfire способен воспроизвести музыку с тончайшими деталями. Воспроизводимые аудиоформаты: AAC, MP3, WMA, ALAC, FLAC. Управление устройством осуществляется с помощью удобного мобильного приложения Audio Pro. Колонка выполнена в классическом «рок-н-ролльном» дизайне. Корпус громкоговорителя (доступные цвета: чёрный, белый, серый) обтянут искусственной кожей и украшен деталями из алюминия. Рекомендуемая розничная цена на российском рынке составляет 46990 рублей. Связанные новости: Комплект АС 5.0 AudioPro Avanto 5.0 HTS: обойдемся без сабвуфера - 30.11.2012 09:00 Приемопередатчик AudioPro WF100 - 16.02.2011 09:00 Вернуться к списку новостей