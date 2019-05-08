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Drumfire: «всё-в-одном» от Audio Pro


08.05.2019 10:00

 

 

Новая модель от компании Audio Pro – аудиосистема Drumfire. Она относится к устройствам категории «всё-в-одном»: может воспроизводить музыку с разных источников, а также имеет функцию Multi-Room, позволяющей объединить несколько колонок Audio Pro или сгруппировать их в стерео-пары.

 

Звучание Drumfire характеризуется чистотой верхних частот и глубиной баса – благодаря пяти динамикам и сабвуферу D-SUB с суммарной мощностью 300 Вт; АЧХ системы: 45 Гц – 22 кГц. Даже при малой громкости Drumfire способен воспроизвести музыку с тончайшими деталями. Воспроизводимые аудиоформаты: AAC, MP3, WMA, ALAC, FLAC.

 

Управление устройством осуществляется с помощью удобного мобильного приложения Audio Pro. Колонка выполнена в классическом «рок-н-ролльном» дизайне. Корпус громкоговорителя (доступные цвета: чёрный, белый, серый) обтянут искусственной кожей и украшен деталями из алюминия. Рекомендуемая розничная цена на российском рынке составляет 46990 рублей.

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