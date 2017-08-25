Два новых бренда перешли к En-Trade Distribution

25.08.2017 11:39 В портфеле брендов российской компании En-Trade Distribution появились две новые кинотеатральные торговые марки – Screen Excellence и Audio Excellence. Их владелец – английская компания, с 2008 года специализирующаяся на производстве акустически прозрачных проекционных экранов для домашних кинотеатров. Каждый экран Screen Excellence изготавливается на заказ по индивидуальным размерам и чаще всего устанавливаются в домашних кинозалах премиум-класса. В модельном ряду компании – множество видов экранов: фиксированные с алюминиевой рамой с отделкой из бархата, бескаркасные, плоские и изогнутые, моторизованные. Для производства экранов используются полотна Enlightor 4K, Enlightor Neo S и Enlightor Neo-W, а также инновационное полотно Ambient Visionaire с технологией фильтрации окружающего света. Высококонтрастное изображение достигается благодаря применению нано-зеркал, отражающих свет вне угла обзора, и светопоглощающих частиц. Отдельным направлением является производство инсталляционного оборудования: акустических систем c ограниченным диапазоном звучания, сабвуферов, усилителей мощности и цифровых процессоров. Эта продукция реализуется под брендом Audio Excellence. Связанные новости: Сетевые проигрыватели Lumin: поддержка MQA - 17.08.2017 18:30 Davis Acoustics - новый бренд в портфолио En-Trade Distribution - 07.08.2017 10:30 Система магнитного маскирования Screen Excellence - 21.02.2016 12:00 Вернуться к списку новостей