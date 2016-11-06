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Двухканальный пульт Pioneer DJM-450


06.11.2016 12:00

 

 

Новый микшерный пульт DJM-450 создан компанией Pioneer на базе топовой модели DJM-900NXS2, унаследовав многие ее функции и надежность конструкции.

Благодаря специальной форме кривых эквалайзера и фейдеров, DJM-450 делает полностью бесшовные миксы. Кроссфейдер Magvel, аналогичный кроссфейдеру DJM-900NXS2, обладает точным откликом на каждое движение, и дает ощущение надежности при работе сложной скретч-техникой. Эффекты Sound Colour FX и Beat FX с настройкой параметров также унаследованы от флагманской модели DJM-900NXS2. 64-битный сигнальный процессор с технологией дизеринга обеспечивает теплый высококачественный звук.

Встроенная звуковая карта позволяет подключить микшер DJM-450 к компьютеру Windows или Mac кабелем USB и использовать поставляемые в комплекте программы rekordbox dj и rekordbox dvs Plus Packs (общей стоимостью €248 по курсу на момент покупки) для микширования треков с компьютера, с помощью виниловых проигрывателей и тайм-код диска Pioneer RB-VS1-K (продается отдельно). Так, стоит добавить к DJM-450 мультиплееры XDJ-700 или виниловые проигрыватели PLX-1000, и получится идеальный диджейский сетап профессионального уровня.

Рекомендованная цена на DJM-450 составляет 52’990 ₽.

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