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Dynamic Motion: портативные наушники серии DM 030


16.10.2017 11:30

 

 

Компания из Южной Кореи Dynamic Motion известна как один из крупнейших OEM-производителей наушников, акустических драйверов и компонентов для акустики. В 2013 году она начала выпускать продукцию под собственным брендом. В «активе» Dynamic Motion – патенты на драйверы Balanced Dynamic Driver и Bulls Eye Driver.

 

DM 030 – новая серия наушников-вкладышей для широкого круга потребителей. Фирменные 10-миллиметровые драйверы General Dynamic обеспечивают высокую динамику и широкий диапазон частот. Наушники имеют простые и удобные регулировки, полностью совместимы с iPod, iPad, iPhone, устройствами на базе Android. 

 

В комплект поставки входят сменные вкладыши и мягкий чехол. Рекомендованная розничная цена в России – 1980 рублей.

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