Dynamic Motion: портативные наушники серии DM 030

16.10.2017 11:30 Компания из Южной Кореи Dynamic Motion известна как один из крупнейших OEM-производителей наушников, акустических драйверов и компонентов для акустики. В 2013 году она начала выпускать продукцию под собственным брендом. В «активе» Dynamic Motion – патенты на драйверы Balanced Dynamic Driver и Bulls Eye Driver. DM 030 – новая серия наушников-вкладышей для широкого круга потребителей. Фирменные 10-миллиметровые драйверы General Dynamic обеспечивают высокую динамику и широкий диапазон частот. Наушники имеют простые и удобные регулировки, полностью совместимы с iPod, iPad, iPhone, устройствами на базе Android. В комплект поставки входят сменные вкладыши и мягкий чехол. Рекомендованная розничная цена в России – 1980 рублей. Связанные новости: Для «сильных» движений наушники Dynamic Motion DM 600 - 10.06.2016 12:00 Вернуться к списку новостей