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Dynaudio: новая серия для инсталляторов


16.08.2019 13:40

 

 

Компания Dynaudio привезёт на выставку CEDIA Expo (сентябрь, Денвер, США) новую серию акустических систем Custom Performance. В неё входят громкоговорителя в огнестойких корпусах, предназначенные для встраивания в стены и потолок.

 

Линейка Performance разработана для тех случаев, когда заказчик готов прибегнуть к услугам профессиональных инсталляторов. Встраиваемые колонки этой серии имеют одинаковую глубину и выпускаются в двух вариантах: прямоугольной или круглой формы. В первом случае это готовое решение, которое устанавливается в монтажное отверстие; во втором для установки акустической системы требуется специальная рама – корпус колонки фиксируется в ней, не требуя дополнительных креплений и использования специальных инструментов. Громкоговорители P4-W65 и P4-W80 оснащаются 28-мм твитерами с шелковым куполом и НЧ-динамиками (6,5” и 8” соответственно).

 

В потолочной модели P4-C65 используются те же динамики, что и в P4-W65; в громкоговорителях P4-DVC65 твитеров два; P4-C80 оснащается 28-миллиметровой «пищалкой» и 8-дюймовым вуфером. В старшей модели P4-LCR50, встраиваемой в стену акустической системе, которая выполняет роль левого, центрального и правого каналов, один 28-миллиметровый твитер и пара 5-дюймовых басовых драйверов.

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