EAT анонсировала самую дешевую «вертушку»
Австрийская компания EAT (European Audio Team) объявила о выпуске новой модели винилового проигрывателя, которая на сегодня является самым дешёвой «вертушкой» в ассортименте бренда.
Конструкторам Prelude удалось оставить новинку «в рамках» категории High End, однако некоторых компромиссов избежать не удалось. Тем не менее, базовый принцип – использовать тяжелый диск, который обеспечивает правильную скорость вращения – сохранен. Проигрыватель поставляется в комплекте с предустановленным MM-картриджем Ortofon 2M Red и акриловой крышкой для защиты от пыли.
Основание проигрывателя изготовлено из плотного МДФ, покрытого восемью слоями лака – довольно необычно для модели ценового категории, в которой нормой является шасси из ДСП, оклеенного шпоном. Двигатель – отдельно стоящий, это является гарантией того, что его вибрации не будут передаваться на корпус проигрывателя.
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