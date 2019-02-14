14.02.2019 14:40

Австрийская компания EAT (European Audio Team) объявила о выпуске новой модели винилового проигрывателя, которая на сегодня является самым дешёвой «вертушкой» в ассортименте бренда.

Конструкторам Prelude удалось оставить новинку «в рамках» категории High End, однако некоторых компромиссов избежать не удалось. Тем не менее, базовый принцип – использовать тяжелый диск, который обеспечивает правильную скорость вращения – сохранен. Проигрыватель поставляется в комплекте с предустановленным MM-картриджем Ortofon 2M Red и акриловой крышкой для защиты от пыли.