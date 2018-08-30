30.08.2018 13:15

В модельном ряду Bang & Olufsen появилась необычная новинка – беспроводной громкоговоритель Edge с поддержкой AirPlay 2 и Chromecast и возможностью голосового управления.

Для разработки внешнего вида колонки компания привлекла известного дизайнера Майкла Анастассиадеса (Michael Anastassiades) – его творения представлены в коллекциях Музея современного искусства (MOMA) в Нью-Йорке и Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Форм-фактор Edge вызывает ассоциации со старой британской монетой номиналом в один фунт стерлингов. Правда, розничная цена громкоговорителя несколько выше – в Великобритании она составляет 2900 фунтов.

Управление устройством тоже сложно назвать традиционным. Для того, чтобы увеличить или уменьшить громкость, стоящую на полу колонку нужно слегка качнуть влево или вправо. Чем сильнее приложенное усилие, тем громче/тише заиграет Edge. Также имеется интерактивная панель управления, расположенная на корпусе – датчики движения отслеживают приближение владельца к колонке и автоматически включают подсветку кнопок; предусмотрена возможность использования мобильного приложения. Команды можно отдавать голосом – для этого требуется наличие подключённого Amazon Echo или устройства с поддержкой Google Assistant, например, B&O BeoSound 1 или 2.