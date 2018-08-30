ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Edge-Edge, Bang-Bang


30.08.2018 13:15

 

 

В модельном ряду Bang & Olufsen появилась необычная новинка – беспроводной громкоговоритель Edge с поддержкой AirPlay 2 и Chromecast и возможностью голосового управления. 

 

Для разработки внешнего вида колонки компания привлекла известного дизайнера Майкла Анастассиадеса (Michael Anastassiades) – его творения представлены в коллекциях Музея современного искусства (MOMA) в Нью-Йорке и Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Форм-фактор Edge вызывает ассоциации со старой британской монетой номиналом в один фунт стерлингов. Правда, розничная цена громкоговорителя несколько выше – в Великобритании она составляет 2900 фунтов. 

 

Управление устройством тоже сложно назвать традиционным. Для того, чтобы увеличить или уменьшить громкость, стоящую на полу колонку нужно слегка качнуть влево или вправо. Чем сильнее приложенное усилие, тем громче/тише заиграет Edge. Также имеется интерактивная панель управления, расположенная на корпусе – датчики движения отслеживают приближение владельца к колонке и автоматически включают подсветку кнопок; предусмотрена возможность использования мобильного приложения. Команды можно отдавать голосом – для этого требуется наличие подключённого Amazon Echo или устройства с поддержкой Google Assistant, например, B&O BeoSound 1 или 2.

 

Внутри алюминиевого корпуса громкоговорителя расположены 10-дюймовый басовый драйвер, а также по одному 4-дюймовому СЧ-динамику и 0,75-дюймовому твитеру с каждой стороны. При увеличении громкости уровень баса возрастает автоматически благодаря технологии Active Bass Port. 

Связанные новости:
 Google Assistant в громкоговорителях B&O - 27.08.2018 10:00
 BeoPlay P6: маловата будет… - 19.04.2018 12:00
 Самая большая аудио система BeoSound Shape - 29.03.2018 10:50
 Bang & Olufsen: звёзды сошлись в «Зарядье» - 13.10.2017 14:55
 BeoVision Eclipse – лучшее из мира аудио и видео - 31.08.2017 13:44
 Bang & Olufsen: активные High End акустические системы BeoLab 50 - 16.08.2017 17:20
 B&O: впечатляющий финал - 22.02.2017 14:03
 Телевизор Vision Horizon от B&O - 12.10.2016 17:00
 Инопланетный стиль B&O серии BeoSound - 30.09.2016 10:00
 B&O PLAY BEOPLAY A1: мал, да удал - 11.05.2016 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007