Экологичный Nest Mini от Google

18.10.2019 13:55

Компания Google представила несколько новых продуктов, включая смарт-колонку Nest Mini, в отделке которой использован тканый материал, сделанный из переработанного пластика.



Материал – собственная разработка корпорации; основой для его создания послужили пластиковые бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТФ), использованные и переработанные. По словам ведущего дизайнера компании Изабель Олссон (Isabelle Olsson), внимание к окружающей среде должно быть основано на оптимизме, а не на чувстве вины, и в Google уверены в том, что корпорация может внести серьёзный вклад в защиту экологии планеты. Ткани, изготовленной из одной бутылки ёмкостью 1 литр, хватает на два громкоговорителя Nest Mini.



Nest Mini представляет собой полностью переработанную модель Home Mini; она обладает более мощным басом и лучше распознаёт голос владельца в шумной обстановке. Громкость голосового помощника, передаваемых новостей и пр. регулируется автоматически. Как говорит Олссон, при разработке новинки речь не шла о «выборе между экологичностью и красотой; были важны оба фактора». Миниатюрная акустическая система выпускается в четырёх цветах: угольно-чёрном, светло-сером, коралловом и небесно-голубом.