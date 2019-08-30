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Экраны Stewart Filmscreen Balón Edge


30.08.2019 11:20

 

 

Компания Stewart Filmscreen разработала новую модель проекционных экранов серии Balón. Новинка, Balón Edge, представляет собой изящный настенный экран в очень тонкой минималистичной чёрной раме.

 

Модель разработана для инсталляций в домашних кинозалах и профессиональных залах и студиях. Экран может быть изготовлен на заказ – любого размера (ширина изображения – до 4,88 м) и соотношения сторон. Ширина окантовки – всего 1 см; рама металлическая, по желанию заказчика её можно покрасить или обтянуть специальным светопоглощающим материалом Velux. Глубина рамы тоже небольшая, менее одного дюйма (2,5 см), поэтому экран кажется установленным заподлицо с поверхностью стены.

 

Производитель предлагает широкий выбор полотен для нового экрана. Это и серия 16K+ для фронтальной проекции, и акустически прозрачные перфорированные MicroPerf X2 THX Ultra и CinemaPerf. За дополнительную плату можно установить LED-подсветку. Рекомендованная розничная цена в США составляет чуть более 2900 долларов. В комплект поставки входят фирменные настенные крепления EZ Mount.

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