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Экс-Napster против Spotify


12.12.2018 08:50

 

 

Компания Rhapsody (США), выкупившая осенью 2008 года музыкальный сервис Napster, и корпорация Sony собираются запустить в Японии стриминговый сервис Mora Qualitas.

 

В Японии до сих пор очень популярны компакт-диски, а вот прямое скачивание музыки здесь пока не пользуется успехом. Rhapsody и Sony Sony Music Entertainment Japan собираются исправить ситуацию. Их совместный проект будет запущен в начале 2019 года. За 1980 японских йен в месяц (эквивалент $17,5) пользователям предлагается доступ к аудиофайлам FLAC в качестве 24 бит/44,1-96 кГц (Hi-Res) или 16 бит/44,1 кГц (CD качество).

 

В 2016 году на японский рынок вышел Spotify, однако успехи компании весьма скромны. Сервис Mora Qualitas должен составить ему конкуренцию. Участники проекта не сомневаются в правильности выбранной стратеги; по их мнению, значительное преимущество Mora Qualitas заключается в том, что пользователям не нужно будет выбирать между высоким качеством звучания, к которому они привыкли, слушая записи на CD, и удобством стриминговых сервисов.

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