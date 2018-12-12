12.12.2018 08:50

Компания Rhapsody (США), выкупившая осенью 2008 года музыкальный сервис Napster, и корпорация Sony собираются запустить в Японии стриминговый сервис Mora Qualitas.

В Японии до сих пор очень популярны компакт-диски, а вот прямое скачивание музыки здесь пока не пользуется успехом. Rhapsody и Sony Sony Music Entertainment Japan собираются исправить ситуацию. Их совместный проект будет запущен в начале 2019 года. За 1980 японских йен в месяц (эквивалент $17,5) пользователям предлагается доступ к аудиофайлам FLAC в качестве 24 бит/44,1-96 кГц (Hi-Res) или 16 бит/44,1 кГц (CD качество).