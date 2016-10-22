Экшн-камера Sony FDR-X3000R

22.10.2016 12:00 Камера Sony FDR-X3000R 4K предназначена для съемки в экстремальных условиях, имеет небольшие размеры и оснащена технологиями улучшения изображения.



Компания Sony выпустила новую камеру 4K Action Cam, которая объединяет все наработки Sony в области изображений и содержит целый арсенал технологий, которые ранее не использовались в POV (субъектных) камерах. К ним относится запатентованная компанией Sony технология B.O.SS, которая широко использовалась в премиум-линейке Handycam и впервые адаптирована для Action Cam.



Благодаря B.O.SS пользователь забудет о дрожащем кадре и сможет сосредоточиться на том, что снимает. Камеру FDR-X3000R можно установить на велосипеде или машине, держать в руке с помощью дополнительных аксессуаров, но в любом случае она продемонстрирует более эффективную стабилизацию изображения по сравнению с имеющимися моделями. Эта технология компенсирует даже сильное дрожание камеры и доступна в формате 4K и режиме ускоренной съемки.



Новая модель поставляется в комплекте с новейшим пультом ДУ Live-Viewiv, который примерно на 30 % меньше своего предшественника и может крепиться к другим аксессуарам.



Собственная разработка Sony Highlight Movie Maker автоматически выбирает основные моменты и лица людей, позволяя создавать короткие фильмы с музыкальным сопровождением. Функция наложения данных GPS на видео позволяет считывать информацию о скорости и местоположении, FDR-X3000R позволяет делать интервальную съемку фотографий разрешением прибл. 8,3 МП и создавать time-lapse (интервальные) видеоролики. FDR-X3000R работает на том же процессоре BIONZ X, который используется во флагманских камерах Sony ɑ7, но оптимизированном под Action Cam. Светоуловителем служит недавно разработанная CMOS-матрица Exmor R. Новый объектив ZEISS® Tessar обеспечивает более естественное изображение со значительно меньшими искажениями, чем современные модели.



FDR-X3000R имеет корпус с защитой от брызг и поставляется в комплекте с абсолютно водонепроницаемым корпусом для подводной съемки (MPK-UWH1), который можно использовать на глубине до 60 метров. В камере также есть встроенное штативное гнездо для подсоединения различных аксессуаров без дополнительного адаптера или отверстия. Все терминалы размещаются на задней панели камеры, упрощая использование HDMI, Micro USB и гнезда для микрофона даже при использовании различных аксессуаров. Связанные новости: Камера Sony RX10 III с широким диапазоном фокусных расстояний - 05.06.2016 12:00 Камера Sony α68 с байонетом A и системой автофокуса 4D FOCUS - 06.12.2015 12:00 Вернуться к списку новостей