Домашняя техника Эксклюзивный дистрибьютор URC на территории России

10.11.2016 10:00 Известный американский производитель Universal Remote Control (URC) подписала дистрибьюторское соглашение с компанией «ММС». В ассортименте американцев представлены универсальные пульты ДУ, контроллеры, аппаратура для мультирум-систем и ряд других устройств для построения и автоматизации систем управления.



Universal Remote Control – крупная компания, которая работает на рынке более 25 лет, выпустив за это время более 100 млн. пультов ДУ. Конечно, не все из них предназначены для систем управления, компания является ведущим OEM-производителем и выпускает пульты для многих известных брендов. Головной офис URC расположен в Нью-Йорке, производство – в Южной Корее.



Сегодня в модельном ряду компании присутствует две основных линейки продуктов – Complete Control и Total Control. Complete Control – это линейка "умных" пультов ДУ, которые программируются с компьютера. Модельный ряд Total Control, которым, в основном, и будет заниматься MMS Cinema, – это полный спектр решений для управления различным оборудованием, построения мультирум-систем и интеграции с системами домашней автоматизации. В нее входят пульты и настенные панели, контроллеры, вспомогательные устройства, позволяющие управлять практически любой аппаратурой по различным протоколам, а также усилители и сетевые проигрыватели для мультирум-систем. Лицензии для управления с устройств iOS и Android идут с контроллерами бесплатно.



Софт для программирования систем Total Control называется Accelerator. С его помощью также создаются интерфейсы для смартфонов и графические макросы. Вернуться к списку новостей