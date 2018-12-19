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19.12.2018 14:00

 

 

Компания Simple Distribution начала продажи на территории России одной из новинок модельного ряда Wireworld, HDMI-кабелей Radius.

 

Они оснащаются бескислородными медными жилами с тройным экранированием, благодаря которому достигается высокое качество воспроизведения звука и изображения. В ассортименте представлены кабели длиной от 0,6 до 15 метров; все они сертифицированы лабораториями компании DPL (США)  под спецификацию HDMI 2.0 для обеспечения поддержки полноценной пропускной способности 18 Гбит/сек.  

 

Активная технология Wireworld HD-Bridge, применяемая в активных кабелях Radius длиной 9, 12 и 15 метров, позволяет улучшить совместимость всей системы в дополнение к поддержке функций HDMI2.0, в том числе 4K/60, HDCP2.2, Deep Color и HDR. Она также включает в себя фирменные адаптивные схемы и ускоритель времени работы интерфейса обмена данными для обеспечения максимальной совместимости компонентов. Благодаря четырём дискретным каналам по 12 Гбит/с пропускная способность модуля HD-Bridge превышает 50 Гбит/с. Для улучшения разрешения видео сигнала у модуля есть три дискретных источника питания: для цифрового видео, напряжения смещения и интерфейса обмена данных. 

 

Кабели серии Radius совместимы со всеми версиями HDMI от v1.0 до v2.0. Питание HD-моста осуществляется от внешнего USB-подключения к телевизору. Модуль потребляет менее 0,2 А, поэтому он совместим со стандартными USB-разъёмами и блоками питания. Рекомендованная розничная цена: от 3300 рублей за 0,6 м до 25600 рублей за 15 м.

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