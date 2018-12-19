Этот кабельный, кабельный мир

19.12.2018 14:00 Компания Simple Distribution начала продажи на территории России одной из новинок модельного ряда Wireworld, HDMI-кабелей Radius. Они оснащаются бескислородными медными жилами с тройным экранированием, благодаря которому достигается высокое качество воспроизведения звука и изображения. В ассортименте представлены кабели длиной от 0,6 до 15 метров; все они сертифицированы лабораториями компании DPL (США) под спецификацию HDMI 2.0 для обеспечения поддержки полноценной пропускной способности 18 Гбит/сек. Активная технология Wireworld HD-Bridge, применяемая в активных кабелях Radius длиной 9, 12 и 15 метров, позволяет улучшить совместимость всей системы в дополнение к поддержке функций HDMI2.0, в том числе 4K/60, HDCP2.2, Deep Color и HDR. Она также включает в себя фирменные адаптивные схемы и ускоритель времени работы интерфейса обмена данными для обеспечения максимальной совместимости компонентов. Благодаря четырём дискретным каналам по 12 Гбит/с пропускная способность модуля HD-Bridge превышает 50 Гбит/с. Для улучшения разрешения видео сигнала у модуля есть три дискретных источника питания: для цифрового видео, напряжения смещения и интерфейса обмена данных. Кабели серии Radius совместимы со всеми версиями HDMI от v1.0 до v2.0. Питание HD-моста осуществляется от внешнего USB-подключения к телевизору. Модуль потребляет менее 0,2 А, поэтому он совместим со стандартными USB-разъёмами и блоками питания. Рекомендованная розничная цена: от 3300 рублей за 0,6 м до 25600 рублей за 15 м. Связанные новости: HDMI-кабели Wireworld Sphere - 12.07.2018 15:40 Акустический кабель Wireworld Helicon 16 - 28.12.2016 12:00 Кабели Wireworld серии Nano для наушников и портативной техники - 26.08.2015 10:00 Соответствие новейшим стандартам кабелей WireWorld - 04.03.2014 14:00 Кабели WireWorld с разъемами мини-джек - 21.09.2011 13:00 Вернуться к списку новостей