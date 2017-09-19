ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

День открытых дверей в MMS Cinema

В нашей программе, дня открытых дверей, 21 сентября – сравнительное прослушивание комплектов...

9 ярких событий сентября

Стряхнув летнюю апатию, начинаем сезон активно и увлекательно. Благо событий для этого...

Конференция новые AV-горизонты

Компания приглашает партнеров и коллег присоединиться к путешествию к вершинам индустрии proAV! 8...

ELAC: беспроводная аудио система Discovery Z3


19.09.2017 15:15

 

 

На выставке CEDIA 2017 компания ELAC представила беспроводную акустическую систему Z3 – новый компонент серии Discovery. Новинка – одно из «семейства» современных устройств, ставших популярными благодаря развитию стриминговых сервисов. 

 

Z3 от ELAC в полной мере отвечает требованиям, которые потребители предъявляют к аудио компонентам такого рода – они должны быть компактными, обеспечивать высокое качество звучания и иметь гибкие возможности подключения и интеграции.

 

Стерео система Discovery Series Z3 оснащена двумя четырёхдюймовыми НЧ-динамиками (мощность каждого 50 Вт) и двумя мягкокупольными твитерами (1”, 20 Вт). Для усиления баса используются два пассивных радиатора 4". В отличие от других схожих систем, Z3 не зависит от сети, хотя сетевое подключение имеет ряд преимуществ. Громкоговоритель можно подключить по Bluetooth, а для тех случаев, когда доступ к Wi-Fi отсутствует, имеется 3,5-миллиметровый стерео вход.

 

В продаже новинка появится осенью 2017 года.

Связанные новости:
 ELAC: интегральный усилитель EA101EQ - 06.03.2017 11:32
 Акустический бюджет ELAC Debut - 25.08.2016 17:00
 ELAC запустил официальный интернет-магазин в России - 02.06.2015 16:00
 ELAC выпускает новую бюджетную линейку - 29.09.2014 18:00
 Новая линейка ELAC 260 - 28.07.2014 14:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007