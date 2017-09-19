Z3 от ELAC в полной мере отвечает требованиям, которые потребители предъявляют к аудио компонентам такого рода – они должны быть компактными, обеспечивать высокое качество звучания и иметь гибкие возможности подключения и интеграции.

Стерео система Discovery Series Z3 оснащена двумя четырёхдюймовыми НЧ-динамиками (мощность каждого 50 Вт) и двумя мягкокупольными твитерами (1”, 20 Вт). Для усиления баса используются два пассивных радиатора 4". В отличие от других схожих систем, Z3 не зависит от сети, хотя сетевое подключение имеет ряд преимуществ. Громкоговоритель можно подключить по Bluetooth, а для тех случаев, когда доступ к Wi-Fi отсутствует, имеется 3,5-миллиметровый стерео вход.