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ELAC: интегральный усилитель EA101EQ


06.03.2017 11:32

 

 

Компания ELAC представила новый 80-ваттный интегральный усилитель EA101EQ. Он помогает решить две самые главные и серьёзные задачи, которые обычно возникают при установке и настройке двухканальных аудио систем, то есть позволяет правильно настроить звучание сабвуфера и основных колонок, а также осуществить акустическую коррекцию помещения. 

 

Усовершенствованный цифровой процессор и инновационное приложение для смартфонов и планшетов – два эффективных инструмента для построения аудиофильской системы, доступной по цене и бескомпромиссной по качеству. Фирменное усиление BASH обеспечивает выходную мощность в 80 Вт на канал при 4 Ом, а поддержка Bluetooth с aptX расширяет возможности подключения.

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