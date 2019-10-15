ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

ELIO – система «всё-в-одном» от Tangent Audio


15.10.2019 17:48

 

 

Датский производитель Tangent Audio выпустил музыкальную систему категории «всё-в-одном» ELIO, в корпусе которой объединены CD-проигрыватель, FM/DAB+ радио и самые современные беспроводные технологии.

 

Устройство в ретро-стиле может показаться старомодным, однако это не так. Подключаемая по  Wi-Fi аудиосистема обеспечивает доступ к стриминговым сервисам, интернет-радиостанциям и поддерживает протоколы DLNA/UPnP. Предусмотрена возможность прямой потоковой передачи данных со смартфонов или планшетов по Bluetooth, равно как и проводное подключение (AUX вход, USB, линейный 3,5 мм выход).

 

ELIO оснащается двумя трёхдюймовыми широкополосными динамиками мощностью по 20 Вт каждый. Производитель обещает качество звучания, превосходящее ожидания от столь миниатюрного устройства. Управлять системой можно с помощью входящего в комплект поставки ручного пульта – или через приложение для iOS и Android, переключая источники, выбирая радиостанцию и пр. Дисплей на передней панели – диммируемый, пользователь может отрегулировать его яркость, а  также выбрать цветной или чёрно-белый вариант. На нём отображается погода, время, можно просматривать фотографии; кроме того, система может выполнять функцию будильника. Отделка корпуса: чёрный лак или ореховый шпон.

Связанные новости:
 Второе поколение Mu-so Qb - 12.08.2019 13:00
 Drumfire: «всё-в-одном» от Audio Pro - 08.05.2019 10:00
 Новое поколение Mu-so  - 08.05.2019 09:00
 Новые напольники Tangent - 01.12.2017 16:11
 Виват, High End - 27.04.2012 18:00
 Tangent Fjord: скандинавские ветры - 27.12.2010 15:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007