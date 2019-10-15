ELIO – система «всё-в-одном» от Tangent Audio

15.10.2019 17:48

Датский производитель Tangent Audio выпустил музыкальную систему категории «всё-в-одном» ELIO, в корпусе которой объединены CD-проигрыватель, FM/DAB+ радио и самые современные беспроводные технологии.



Устройство в ретро-стиле может показаться старомодным, однако это не так. Подключаемая по Wi-Fi аудиосистема обеспечивает доступ к стриминговым сервисам, интернет-радиостанциям и поддерживает протоколы DLNA/UPnP. Предусмотрена возможность прямой потоковой передачи данных со смартфонов или планшетов по Bluetooth, равно как и проводное подключение (AUX вход, USB, линейный 3,5 мм выход).



ELIO оснащается двумя трёхдюймовыми широкополосными динамиками мощностью по 20 Вт каждый. Производитель обещает качество звучания, превосходящее ожидания от столь миниатюрного устройства. Управлять системой можно с помощью входящего в комплект поставки ручного пульта – или через приложение для iOS и Android, переключая источники, выбирая радиостанцию и пр. Дисплей на передней панели – диммируемый, пользователь может отрегулировать его яркость, а также выбрать цветной или чёрно-белый вариант. На нём отображается погода, время, можно просматривать фотографии; кроме того, система может выполнять функцию будильника. Отделка корпуса: чёрный лак или ореховый шпон.