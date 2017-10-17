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Emotiva: с октября в России


17.10.2017 11:00

 

 

Emotiva (США), производитель акустики и электронных компонентов для стерео систем и домашних кинозалов, заключил партнёрское соглашение с компанией Simple Distribution, получившей эксклюзивное право на поставку и продвижение продукции Emotiva на территории Российской Федерации с октября 2017 года.

 

Создатели торговой марки Emotiva поставили перед собой цель столь же благородную, сколь и труднодостижимую – предложить аудио-видео любителям и профессионалам высококачественное оборудование по доступным ценам. Планку установили высоко: по замыслу разработчиков, их продукция не должна была оставлять потребителю выбора при заявленных цене и качестве.

 

В названии бренда отражена увлечённость его создателей и эмоции любителей музыки и кино, которые они испытывают благодаря акустическим системам, усилителям и процессорам Emotiva. При проектировании новых моделей приоритетом является исключительная производительность и надежность оборудования. В Emotiva гордятся тем, что заявленные характеристики продукции в точности соответствуют реальности: так, «200 Вт на канал при нагрузке 8 Ом», означает, что усилитель выдаёт мощность 200 Вт на канал, когда все каналы постоянно работают и нагружены до предела на протяжении всего теста. 

 

Вся продукция Emotiva разработана и спроектирована на собственных предприятиях компании в штате Теннесси, США, а при производстве используются самые высококлассные компоненты.

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