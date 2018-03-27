Домашняя техника EMT прекращает производство тонармов 929 и 997

27.03.2018 16:25 Компания EMT объявила о том, что в ближайшее время снимет с производства тонармы моделей 929 и 997 «Banana». В 70-80 годы прошлого века производитель выпускал эти тонармы в больших количествах: они требовались многочисленным студиям звукозаписи и радиовещательным станциям, превратившись практически в расходный материал. Однако по мере вытеснения из профессиональной сферы виниловых источников и замены их компьютерами, потребность в тонармах и звукоснимателях значительно уменьшилась, а спроса в потребительском секторе недостаточно. В связи с этим продажи легендарных моделей 929 и 997 прекратятся, как только EMT исчерпает имеющиеся складские запасы комплектующих, необходимых для их производства. Закупать их небольшими партиями по более высокой цене компания не готова – равно как и заменять оригинальные детали менее дорогими, но и менее качественными аналогами. Тонармы марки 997 доступны как с разъёмом шелла и головки международного стандарта, так и с оригинальным разъёмом для моно- и стерео головок EMT. Обе версии поставляются в деревянном футляре. Тонарм изготавливается по оригинальным чертежам и на том же оборудовании, что и десятилетия назад. 9-дюймовый тонарм EMT 929 для моделей EMT 930, 948 и 950 может использоваться с головками T (моно) и OF (стерео), в варианте стерео – с анти-скейтингом. Вернуться к списку новостей