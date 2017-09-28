28.09.2017 13:10

Канадская компания IsoAcoustics существует с 2012 года. Её продукция – изоляционные подставки и ножки для акустических систем и студийных мониторов, разрабатываемые в соответствии с тремя основными принципами акустического оформления: позиционирование, изоляция, фокусировка.

В ассортименте бренда представлены две продуктовые линейки: Gaia и Aperta. Модели серии GAIA обеспечивают высокую степень изоляции акустических систем, предотвращая нежелательные вибрации и колебания колонок. Изоляторы поставляются в наборах по четыре штуки. Всего в серии три модели под любой диапазон веса акустических систем.