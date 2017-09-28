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En-Trade Distribution привезёт в Россию продукцию IsoAcoustics


28.09.2017 13:10

 

 

Канадская компания IsoAcoustics существует с 2012 года. Её продукция – изоляционные подставки  и ножки для акустических систем и студийных мониторов, разрабатываемые в соответствии с тремя основными принципами акустического оформления: позиционирование, изоляция, фокусировка.

 

В ассортименте бренда представлены две продуктовые линейки: Gaia и Aperta. Модели серии GAIA обеспечивают высокую степень  изоляции акустических систем, предотвращая нежелательные вибрации и колебания колонок. Изоляторы поставляются в наборах по четыре штуки. Всего в серии три модели под любой диапазон веса акустических систем.

 

Стильные изоляционные подставки Aperta предназначены для акустических систем среднего размера: полочных, центрального канала и небольших напольных моделей весом до 34 кг. Значительное улучшение  звучания колонок достигается за счет запатентованной технологии «парящего дизайна. У подставок серии Aperta есть встроенная регулировка угла наклона (до 6,5 градусов) для оптимизации размещения и фокусировки акустических систем.

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