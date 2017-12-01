Epos Acoustics K1i – нет предела совершенству

01.12.2017 14:43 Впервые модель K1 была представлена аудиорынку в 2014 году. Колонки были высоко оценены специалистами. За прошедшие три года технологии шагнули далеко вперёд, и сегодня компания предлагает меломанам обновлённую версию этих акустических систем. Мониторы K1i комплектуются высокочастотными драйверами, которые отбираются попарно. Корпуса колонок усилены внутренними распорками. Конструкторы усовершенствовали систему внутреннего демпфирования, что положительно сказалось на качестве воспроизведения низких частот. Модернизированный кроссовер теперь собирается на двусторонних платах; специально для обновлённой версии полочников были разработаны конденсаторы из полипропилена. Розничная цена новинки в России – 42900 рублей. Декоративные решётки-грили с магнитным креплением теперь входят в комплект поставки. Связанные новости: Creek Audio и Epos снова в России на страже Hi-Fi-традиций - 30.08.2016 10:00 Вернуться к списку новостей