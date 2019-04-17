ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Escape P9: без музыки никуда


17.04.2019 07:00

 

 

Escape – новый бельгийский бренд акустических систем. Недавно компания представила беспроводную колонку P9, предназначенную для использования вне жилых помещений, например, в саду или возле бассейна.

 

Громкоговоритель поддерживает соединение по Bluetooth 4.2 (aptXHD, ACC, SBC, A2DP 1.3.1); имеется также разъём USB и 3,5 мм стерео вход. Если не хочется подключать колонку к смартфону или планшету, можно использовать миниатюрный флеш-накопитель ёмкостью 16 Гб. Цвет корпуса, устойчивого к воздействию влаги (IPX4): чёрный, белый или серый. Внутри – четыре 3-дюймовых широкополосных динамика и встроенный 8-дюймовый сабвуфер. Колонка излучает звук на 360 градусов. Мощность встроенного усилителя – 100 Вт.

 

Вес устройства – чуть более 12 кг. Заряда LiFePo4-аккумулятора хватает на 8 часов работы при средних уровнях громкости. Благодаря ручке в верхней части громкоговорителя его можно с лёгкостью перемещать с места на место. Для тех, кто не может расстаться с P9 ни на секунду, его создатели разработали футляр для перевозки: он сделан из пластика, снабжен выдвигающейся ручкой и колёсиками и выглядит как кофр для профессиональной аппаратуры, только закрывается на молнию. 

Связанные новости:
 Аудио новинки Sony Extra Bass - 06.07.2018 08:00
 Наушники JBL: три новые серии - 26.01.2018 17:15
 LG: миниатюрность в тренде - 27.11.2017 11:30
 Creative Muvo 1c: мощная Bluetooth-колонка по суперцене  - 19.07.2017 09:00
 iHome: акустика для лета - 14.06.2017 13:31
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007