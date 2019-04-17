Громкоговоритель поддерживает соединение по Bluetooth 4.2 (aptXHD, ACC, SBC, A2DP 1.3.1); имеется также разъём USB и 3,5 мм стерео вход. Если не хочется подключать колонку к смартфону или планшету, можно использовать миниатюрный флеш-накопитель ёмкостью 16 Гб. Цвет корпуса, устойчивого к воздействию влаги (IPX4): чёрный, белый или серый. Внутри – четыре 3-дюймовых широкополосных динамика и встроенный 8-дюймовый сабвуфер. Колонка излучает звук на 360 градусов. Мощность встроенного усилителя – 100 Вт.

Вес устройства – чуть более 12 кг. Заряда LiFePo4-аккумулятора хватает на 8 часов работы при средних уровнях громкости. Благодаря ручке в верхней части громкоговорителя его можно с лёгкостью перемещать с места на место. Для тех, кто не может расстаться с P9 ни на секунду, его создатели разработали футляр для перевозки: он сделан из пластика, снабжен выдвигающейся ручкой и колёсиками и выглядит как кофр для профессиональной аппаратуры, только закрывается на молнию.