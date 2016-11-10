10.11.2016 17:00

Британцы из Musical Fidelity пополнили линейку M6 Encore выпустив вслед за M6 Encore 225, объединившем в одном аппарате новейшие цифровые источники и полный усилитель, модель M6 Encore Connect, предназначенную для более серьёзных систем с внешним усилителем мощности — это позволяет использовать «сложную» акустику или озвучивать большие помещения. В остальном функционал и коммутационные возможности у двух моделей совпадают.



Основой системы является 2-ядерный 64-битный процессор Intel — он обеспечивает вывод информации на встроенный цветной дисплей, управление и сетевые функции. Цифро-аналоговый конвертор — 32-битный с максимальной частотой сэмплирования до 384 кГц — это позволяет ему стабильно работать с сигналами до 192 кГц/24 бит на всех цифровых входах, включая USB. Поддерживается прием потоков от наиболее востребованных стриминговых сервисов (включая доступный в России Tidal) и тысяч Интернет-радиостанций. Более того, M6 Encore Connect способен выполнять любые функции в сетевой системе — служить «приёмником» (DAR – Digital Audio Renderer), узлом управления (DMC – Digital Media Controller), проигрывателем (DAP – Digatal Audio Player), также «передатчиком» (DAS – Digital Audio Server), снабжая контентом активную акустику с поддержкой интерфейсов Ethernet или Wi-Fi. В частности, обеспечивается совместимость со многими сетевыми спикерами, включая Sonos.



Аппарат поставляется с уже установленным HDD 2,5” емкостью 1 Тб – этого достаточно для хранения 2500 компакт-дисков в максимальном качестве (bit-perfect). Возможна замена на накопитель большей ёмкости или SSD.