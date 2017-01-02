Домашняя техника Фестиваль "Быть Добру!"

02.01.2017 10:00 С 9 по 12 июня 2017 года пройдет музыкальный волонтёрский фестиваль "Быть Добру!". Точное место проведения станет известно за 10 дней до его открытия, пока границы размыты - Тульская / Калужская области России.



Фестиваль "Быть Добру!" для тех, кому не всё равно. Кому не безразличны чужие проблемы, будь они человеческие, животных, природы. Для тех, кто хочет сделать этот мир хоть чуточку лучше. А еще фестиваль "Быть Добру!" продвигает музыку — настоящую, живую, искреннюю, которую исполняют музыканты, творчество которых открывает душу.



Однако, для того чтобы приехать на фестиваль "Быть Добру! 2017", не обязательно быть волонтёром — он открыт для всех. Но если хоть один из приехавших просто отдохнуть и потусоваться откроет для себя что-то новое и присоединится к волонтерскому движению, то цель, которую ставят для себя организаторы, будет достигнута.



Вход на фестиваль для всех бесплатный. Быть Добру!



В настоящий момент на официальном сайте фестиваля открыт прием заявок на "Быть Добру! 2017". Подать заявку могут музыкальные группы и исполнители, театральные коллективы и поэты желающие участвовать в фестивале 2017-го года. Кроме того, подать заявку могут еще и волонтёрские организации, а также предприятия общепита. Вернуться к списку новостей