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Fibaro объявляет о партнёрстве с Qnap


18.04.2017 13:30

 

 

Производитель сетевых устройств Qnap Systems и компания Fibaro, специализирующаяся на разработке гаджетов в концепции Internet of Things (IoT, «интернет вещей), объединились с целью создания оптимизированной домашней системы автоматизации.

 

Решение из категории «умный дом», ставшее результатом этого союза, основано на использовании сетевой системы хранения данных NAS от Qnap, и реализовано с помощью устройств на платформе Z-Wave, производимых польской компанией Fibaro. Оно позволит интеграторам автоматизировать управление освещением, системами отопления и кондиционирования воздуха, а также домашними системами безопасности и наблюдения, всевозможными датчиками и пр., создав систему автоматизации, удобную в быту и понятную конечным пользователям. Сервер NAS выступает в качестве «управляющего центра»; кроме того, он позволяет хранить музыкальный и видео контент. Предполагается, что для реализации совместного с Fibaro решения будут использоваться серверы Qnap категории Enterprise, в частности, TDS-16489U, а также небольшие устройства типа TS-453Bmini.

 

Официальная презентация состоится в этом году; дата пока не объявлена. 

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