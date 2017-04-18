Домашняя техника Fibaro объявляет о партнёрстве с Qnap

18.04.2017 13:30 Производитель сетевых устройств Qnap Systems и компания Fibaro, специализирующаяся на разработке гаджетов в концепции Internet of Things (IoT, «интернет вещей), объединились с целью создания оптимизированной домашней системы автоматизации. Решение из категории «умный дом», ставшее результатом этого союза, основано на использовании сетевой системы хранения данных NAS от Qnap, и реализовано с помощью устройств на платформе Z-Wave, производимых польской компанией Fibaro. Оно позволит интеграторам автоматизировать управление освещением, системами отопления и кондиционирования воздуха, а также домашними системами безопасности и наблюдения, всевозможными датчиками и пр., создав систему автоматизации, удобную в быту и понятную конечным пользователям. Сервер NAS выступает в качестве «управляющего центра»; кроме того, он позволяет хранить музыкальный и видео контент. Предполагается, что для реализации совместного с Fibaro решения будут использоваться серверы Qnap категории Enterprise, в частности, TDS-16489U, а также небольшие устройства типа TS-453Bmini. Официальная презентация состоится в этом году; дата пока не объявлена. Вернуться к списку новостей